Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 1 Juni 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,799 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin (1/6/2026) tercatat masih berada di level tinggi.

Emas batangan ukuran 1 gram dijual dengan harga dasar Rp2.799.000 atau Rp2.805.998 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku hari ini, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dipasarkan dengan harga Rp1.449.500.

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp13.770.000 dan ukuran 10 gram dibanderol Rp27.485.000.

Untuk investor yang mencari ukuran lebih besar, emas batangan 25 gram dijual Rp68.587.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp137.095.000.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp274.112.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 250 gram dijual Rp685.015.000 dan ukuran 500 gram mencapai Rp1.369.820.000.

Untuk emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, harga dasar yang ditetapkan mencapai Rp2.739.600.000.