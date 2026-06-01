Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek 1 Juni 2026: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang

Senin, 01 Juni 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kawasan Jabodetabek berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin (1/6/2026).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
