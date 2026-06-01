Realisasi Investasi Tembus Rp1,85 Triliun, Cirebon Perkuat Layanan Digital Lewat Sikertas 2.0

jabar.jpnn.com, KOTA CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat iklim investasi dan kemitraan usaha melalui transformasi layanan berbasis digital.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Kemitraan dan Fasilitasi Investasi (Sikertas) 2.0 yang mulai diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Icip Suryadi, mengatakan penerapan platform digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan investasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara investor dan pelaku usaha lokal.

Menurutnya, penggunaan Sikertas 2.0 diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mitra strategis dalam setiap investasi yang masuk ke Kota Cirebon.

"Kota Cirebon memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis di koridor Rebana. Melalui pemanfaatan Sikertas 2.0, kami ingin memastikan setiap investasi yang masuk mampu menggandeng dan menaikkan kelas UMKM lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan," kata Icip Suryadi.

Perkuat Kapasitas Aparatur Melalui Pelatihan

Sebagai bagian dari implementasi sistem tersebut, jajaran DPMPTSP Kota Cirebon telah mengikuti workshop penggunaan Sikertas 2.0 guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai fitur terbaru yang tersedia dalam sistem, mulai dari pemetaan potensi investasi daerah hingga mekanisme pelaporan kemitraan yang lebih transparan dan terintegrasi.