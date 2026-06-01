Seusai Kirab Budaya Tatar Sunda, Museum Pajajaran Bogor Siap Direvitalisasi Pemprov Jabar Rp9 Miliar

Senin, 01 Juni 2026 – 10:00 WIB
Uang rupiah. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program revitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor dengan alokasi anggaran sebesar Rp9 miliar.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan fasilitas seni, budaya, dan edukasi sejarah sekaligus mendukung penataan kawasan budaya di Kota Bogor.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan revitalisasi museum merupakan salah satu tindak lanjut setelah pelaksanaan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar di Kota Bogor dan melibatkan berbagai unsur budaya dari sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sebagai tindak lanjut ada penataan jalan, trotoar, lampu serta tamannya, agar Pak Wali Kota fokus penataan kelurahan-kelurahan. Nanti namanya Palataran Binokasih," ujar Dedi Mulyadi.

Revitalisasi Museum dan Penataan Kawasan Budaya

Selain memperbarui fasilitas Museum Pajajaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan penataan infrastruktur pendukung di kawasan sekitar museum hingga kawasan Lawang Suryakencana yang menjadi lintasan kirab budaya.

Program penataan tersebut meliputi perbaikan jalan, pembangunan dan peremajaan trotoar, peningkatan sistem penerangan jalan umum, serta penataan taman dan ruang terbuka publik.

Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan budaya yang lebih representatif, nyaman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor.

