Skywalk Tegar Beriman Jadi Kado Istimewa Hari Jadi ke-544 Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Skywalk Tegar Beriman bukan sekadar landmark baru Kabupaten Bogor, melainkan simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menghadirkan infrastruktur publik yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat pelaksanaan soft opening Skywalk Tegar Beriman yang menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Kabogor Fest 2026 dalam momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Rudy, pembangunan Skywalk Tegar Beriman merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan PT Multi Adhi Perkasa yang bersama-sama menghadirkan fasilitas publik untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

"Kehadiran skywalk ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menyeberang jalan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor," ujarnya.

Bukan Sekadar Jembatan Penyeberangan

Selain berfungsi sebagai sarana penyeberangan orang, Skywalk Tegar Beriman juga dirancang menjadi ikon baru yang mempercantik kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung wajah baru kawasan Tegar Beriman sebagai pusat aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan ruang interaksi masyarakat.

"Selain berfungsi sebagai sarana penyeberangan, Skywalk Tegar Beriman juga diharapkan menjadi ikon baru yang mempercantik wajah kawasan Tegar Beriman," kata Rudy.