Terminal Cicaheum Ditutup, Pakar ITB Nilai Pemindahan ke Leuwipanjang Terlalu Terburu-buru

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aktivitas angkutan umum di Terminal Cicaheum resmi dihentikan.

Seluruh layanan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kini dialihkan ke Terminal Leuwipanjang.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari proyek strategis pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).

Baca Juga: Pro dan Kontra Pemindahan Terminal Cicaheum

Lahan Terminal Cicaheum nantinya akan difungsikan sebagai depo bus modern untuk mendukung sistem transportasi massal di kawasan Bandung Raya.

Pakar Transportasi ITB, Sony Sulaksono menilai, langkah pemindahan terminal antarkota dari Cicaheum ke Leuwipanjang sudah tepat.

Menurutnya, keberadaan terminal kota antarkota memang tidak ideal berada di pusat kota.

Baca Juga: 80 Persen Bus di Terminal Cicaheum Sudah Pindah ke Leuwipanjang

"Kalau menurut saya, memang namanya bus antarkota, karena studinya tidak boleh di pusat kota ya. Jadi, pemindahan ini sudah benar ya, karena jadinya si bus-bus antarkota itu lebih mendekati jalur tol, memang seharusnya seperti itu," kata Sony, Sabtu (30/5/2026).

Meski mendukung kebijakan tersebut, Sony menilai proses pemindahan dilakukan terlalu cepat.