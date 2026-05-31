EA Sports Rayakan TOTS FC Mobile 2026 Bersama Komunitas Gaming di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Perusahaan game EA Sports merayakan kampanye Team of the Season (TOTS) untuk EA Sports FC Mobile bersama komunitas di kafe Homer Braga, Bandung, Sabtu (30/5/2026).

Pada kesempatan tersebut EA Sports mengadakan gathering komunitas, turnamen FC Mobile, serta laga hiburan antar influencer Bandung.

Seorang pemengaruh atau influencer sepak bola dipilih menjadi 'talent hero' untuk event TOTS di Bandung.

"Saya sangat bersyukur dan terhormat terpilih menjadi talent hero untuk campaign Team of the Season (TOTS) ini di Indonesia, khususnya untuk aktivasi di Bandung," kata Barok dalam keterangannya, Minggu (31/5).

"Sebagai talent hero pada campaign TOTS ini, saya senang bisa menghubungkan passion sepak bola dengan komunitas gaming di Indonesia," lanjutnya.

Menurutnya, kegiatan ini bisa membuatnya saling terhubung dengan sesama pencinta gaming.

"Ini tentang berbagi semangat kompetisi dan bagaimana game sepak bola membuat fans tetap terhubung dengan olahraga ini," ucap dia.

TOTS adalah event tahunan yang menampilkan pemain terbaik dari liga-liga Eropa utama seperti Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, dan Ligue 1 berdasarkan performa musim 2025/2026.