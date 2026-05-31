HJB Run 2026 Satukan Kota dan Kabupaten Bogor, Ratusan Pelari Tempuh Half Marathon 21 Kilometer

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali diperkuat melalui penyelenggaraan HJB Run 2026 yang menghubungkan dua wilayah dalam satu lintasan lari sejauh 21 kilometer atau kategori half marathon.

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-544 Bogor (HJB) tersebut digelar pada Sabtu (30/5/2026) dengan rute dari Plaza Balai Kota Bogor menuju kawasan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.

Sebanyak 200 peserta ambil bagian dalam ajang olahraga tersebut.

Selain menjadi sarana promosi gaya hidup sehat, HJB Run 2026 juga menjadi simbol kolaborasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam membangun kawasan Bogor yang lebih maju dan terintegrasi.

Prosesi pelepasan peserta (flag off) dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Plaza Balai Kota Bogor.

Napak Tilas Sejarah Bogor

HJB Run 2026 mengusung konsep napak tilas sejarah dengan menghubungkan gedung bersejarah di Kota Bogor dan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di kawasan Tegar Beriman.

Setibanya di garis finis, para peserta disambut langsung oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.