JPNN.com Jabar

Jumlah Hewan Kurban di Depok Naik 4,04 Persen, Perputaran Ekonomi Tembus Rp348,9 Miliar

Minggu, 31 Mei 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi hewan kurban. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Kota Depok berlangsung lancar, tertib, dan kondusif.

Selain itu, jumlah hewan kurban yang dipotong pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan turut mendorong perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok hingga Jumat (29/5/2026), jumlah hewan kurban yang dipotong mencapai 30.187 ekor.

Jumlah tersebut terdiri atas 7.812 ekor sapi, 22.349 ekor kambing dan domba, serta 26 ekor kerbau.

Jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 29.015 ekor, jumlah hewan kurban tahun ini meningkat sekitar 4,04 persen.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Depok, Harry Adam Fauzi, mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban.

"Alhamdulillah, pelaksanaan kurban di Kota Depok tahun ini berjalan lancar. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berkurban juga terus meningkat dari tahun ke tahun," ujar Harry.

Perputaran Ekonomi Kurban Capai Rp348,9 Miliar

