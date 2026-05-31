Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini, 31 Mei 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,79 Juta

Minggu, 31 Mei 2026 – 12:00 WIB
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu (31/5/2026) masih bertahan di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.799.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.805.998.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp1.449.500 atau Rp1.453.124 setelah pajak.

Adapun pecahan 5 gram dijual seharga Rp13.770.000 dan pecahan 10 gram mencapai Rp27.485.000.

Untuk investor yang mengincar ukuran lebih besar, emas batangan 100 gram dibanderol Rp274.112.000, sedangkan pecahan 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.739.600.000. Setelah dikenakan pajak, harga emas 1 kilogram menjadi Rp2.746.449.000.

Berikut harga dasar emas batangan per Minggu, 31 Mei 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.449.500
1 gram: Rp2.799.000
2 gram: Rp5.538.000
3 gram: Rp8.282.000
5 gram: Rp13.770.000
10 gram: Rp27.485.000
25 gram: Rp68.587.000
50 gram: Rp137.095.000
100 gram: Rp274.112.000
250 gram: Rp685.015.000
500 gram: Rp1.369.820.000
1.000 gram: Rp2.739.600.000

Gift Series dan Edisi Khusus Tetap Diminati

