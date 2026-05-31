Jumlah Hewan Kurban di Kota Bogor Naik pada Iduladha Tahun Ini, Totalnya Capai 15.800 Ekor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Jumlah hewan kurban di Kota Bogor pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bogor, jumlah hewan kurban tahun ini mencapai 15.800 ekor sapi dan kambing atau meningkat sekitar 1.400 ekor dibandingkan tahun lalu.

Data tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat menghadiri Festival Qurban Baznas Kota Bogor yang digelar di Kebun Sayur Segar Baiturrahim, Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (28/5/2026).

Menurut Dedie, peningkatan jumlah hewan kurban menjadi indikator tingginya kepedulian sosial masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis.

"Tahun ini dilaksanakan di ujung Bogor Selatan, Kampung Lembur Sawah. Alhamdulillah, di tengah kondisi ekonomi yang sangat dinamis, kesadaran masyarakat untuk berkurban justru meningkat," kata Dedie.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor, jumlah hewan kurban pada Iduladha tahun ini mencapai 15.800 ekor sapi dan kambing.

"Jadi patut disyukuri. Mungkin jumlah itu relatif, tetapi konsistensi masyarakat untuk terus memberikan kontribusi dan kepedulian sosial melalui kurban sapi maupun kambing, itulah bukti paling penting bahwa masyarakat masih sangat peduli dan sayang kepada sesama," ujarnya.

Festival Qurban Baznas Catat Peningkatan Peserta