JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Fashion & Culinary Fair 2026 TDA Bogor Raya Jadi Magnet UMKM Lokal

Fashion & Culinary Fair 2026 TDA Bogor Raya Jadi Magnet UMKM Lokal

Minggu, 31 Mei 2026 – 10:00 WIB
Fashion & Culinary Fair 2026 TDA Bogor Raya Jadi Magnet UMKM Lokal - JPNN.com Jabar
Potret pameran ekonomi kreatif bertajuk Fashion & Culinary Fair 2026: Local Brand Heroes by TDA Bogor Raya di Atrium Lantai 2 Botani Square Mall, Kota Bogor. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Bogor Raya menggelar ajang pameran ekonomi kreatif bertajuk Fashion & Culinary Fair 2026: Local Brand Heroes by TDA Bogor Raya di Atrium Lantai 2 Botani Square Mall, Bogor, pada 30–31 Mei 2026.

Kegiatan yang terbuka untuk umum tanpa biaya masuk tersebut menjadi bagian dari perayaan dua dekade berdirinya komunitas TDA sekaligus wadah promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Acara ini mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM di Kota Bogor.

Baca Juga:

Ketua TDA Bogor Raya 7.0, Azfar Reza Muqafa, mengatakan bahwa penyelenggaraan bazar UMKM tersebut merupakan bagian dari komitmen TDA dalam memberikan manfaat nyata kepada para anggotanya.

"Melalui acara bazar UMKM yang diikuti para member TDA ini, kami ingin memberikan manfaat nyata kepada anggota. Bukan hanya dalam bentuk ilmu dan jaringan, tetapi juga akses kesempatan untuk memperkenalkan produk serta memperluas pasar kepada masyarakat," ujar Azfar.

Saat ini, TDA Bogor Raya memiliki lebih dari 1.000 anggota aktif dari berbagai sektor usaha. Jumlah tersebut menjadikan TDA sebagai salah satu komunitas wirausaha terbesar dan paling aktif di wilayah Bogor Raya.

Baca Juga:

Dorong Kolaborasi Eptahelix untuk Penguatan UMKM

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis, TDA Bogor Raya mengembangkan konsep kolaborasi Eptahelix, yaitu sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, komunitas, lembaga keuangan, serta sektor teknologi dan logistik.

TDA Bogor Raya menggelar Fashion & Culinary Fair 2026 di Botani Square Bogor sebagai bagian dari perayaan 20 tahun komunitas
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   TDA Bogor Raya Fashion and Culinary Fair 2026 umkm kota bogor dprd kota bogor pemkot bogor industri kreatif Bogor ekonomi kreatif Kota Bogor kota bogor mal botani square

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU