Fashion & Culinary Fair 2026 TDA Bogor Raya Jadi Magnet UMKM Lokal

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Bogor Raya menggelar ajang pameran ekonomi kreatif bertajuk Fashion & Culinary Fair 2026: Local Brand Heroes by TDA Bogor Raya di Atrium Lantai 2 Botani Square Mall, Bogor, pada 30–31 Mei 2026.

Kegiatan yang terbuka untuk umum tanpa biaya masuk tersebut menjadi bagian dari perayaan dua dekade berdirinya komunitas TDA sekaligus wadah promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Acara ini mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM di Kota Bogor.

Ketua TDA Bogor Raya 7.0, Azfar Reza Muqafa, mengatakan bahwa penyelenggaraan bazar UMKM tersebut merupakan bagian dari komitmen TDA dalam memberikan manfaat nyata kepada para anggotanya.

"Melalui acara bazar UMKM yang diikuti para member TDA ini, kami ingin memberikan manfaat nyata kepada anggota. Bukan hanya dalam bentuk ilmu dan jaringan, tetapi juga akses kesempatan untuk memperkenalkan produk serta memperluas pasar kepada masyarakat," ujar Azfar.

Saat ini, TDA Bogor Raya memiliki lebih dari 1.000 anggota aktif dari berbagai sektor usaha. Jumlah tersebut menjadikan TDA sebagai salah satu komunitas wirausaha terbesar dan paling aktif di wilayah Bogor Raya.

Dorong Kolaborasi Eptahelix untuk Penguatan UMKM

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis, TDA Bogor Raya mengembangkan konsep kolaborasi Eptahelix, yaitu sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, komunitas, lembaga keuangan, serta sektor teknologi dan logistik.