Cuaca Hari Ini di Jawa Barat dan Jabodetabek, Minggu 31 Mei 2026: Waspada Hujan Siang-Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu (31/5/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di beberapa daerah, khususnya Kabupaten Bogor.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, pagi hari diperkirakan berlangsung dengan kondisi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Garut.

Pada malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari Senin (1/6/2026), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.