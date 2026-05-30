Tragis, Dua Bocah SMP Meninggal Tenggelam di Sungai Citarik

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Dua pelajar laki-laki berinisial W (13 tahun) dan D (14 tahun) meninggal dunia seusai tenggelam di aliran Sungai Citarik, Kabupaten Bandung pada Jumat (29/5/2026) sore.

"Korban pelajar SMP," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Wahyudin, saat dikonfirmasi.

Wahyudin mengatakan petugas menerima informasi dua korban tenggelam sekitar pukul 16.12 WIB.

Petugas lalu mendatangi lokasi dan berupaya melakukan evakuasi. W ditemukan pada pukul 17.00 WIB, sedangkan D ditemukan pukul 17.20 WIB.

"Kedua korban sudah ditemukan tidak jauh dari Lokasi kejadian," ucap dia.

Sementara itu, Anggota Penyelamatan Disdamkar Kabupaten Bandung, Wawan Gunawan, mengatakan pencarian terhadap dua korban dilakukan menggunakan perahu dengan melibatkan sejumlah instansi.

Menurut dia, sungai itu memiliki kedalaman sekitar 4 hingga 8 meter.

"Pencarian menggunakan manual pakai perahu," ucapnya.