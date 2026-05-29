Reiwa Luncurkan Stick Vacuum Cleaner, Bersih-bersih Rumah Tak Lagi Ribet

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Reiwa resmi menghadirkan kategori produk terbaru berupa stick vacuum cleaner untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan rumah tetap bersih tanpa proses bersih-bersih yang ribet.

Seiring perubahan gaya hidup masyarakat, aktivitas menjaga kebersihan rumah kini semakin dinamis. Selain deep cleaning mingguan, rutinitas quick daily cleaning menjadi solusi penting agar rumah tetap nyaman dan bersih setiap saat.

Kondisi rumah compact, remah makanan anak, rambut rontok, bulu hewan peliharaan, hingga debu di sudut rumah menjadi persoalan sehari-hari yang kerap membuat hunian cepat terlihat kotor.

Namun, banyak masyarakat masih enggan membersihkan rumah setiap hari karena vacuum cleaner konvensional dinilai berat, besar, dan kurang praktis digunakan harian.

Melihat kebutuhan tersebut, Reiwa menghadirkan Stick Vacuum Cleaner dengan konsep 'Bersih Tanpa Ribet' yang ringan, fleksibel, dan mudah digunakan setiap hari.

National Sales Manager Reiwa Indonesia, Iskandar Yap mengatakan Reiwa Stick Vacuum Cleaner dirancang untuk membuat aktivitas membersihkan rumah menjadi lebih cepat dan menyenangkan.

"Reiwa Stick Vacuum Cleaner hadir sebagai solusi Bersih Tanpa Ribet dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 atau 32 kPa, dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membantu membasmi kuman dan tungau, serta EdgeMaster Technology yang mampu menjangkau sudut sulit," kata Iskandar, dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Dia menambahkan, desain nirkabel yang ringan dan fleksibel membuat perangkat tersebut cocok untuk kebutuhan daily cleaning masyarakat modern.