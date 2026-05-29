Sapi Kurban Presiden Prabowo di Depok Hasilkan 400 Kantong Daging

jabar.jpnn.com, DEPOK - Masjid An-Nasul Hadi, Sawangan, Kota Depok menjadi penerima manfaat sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto yang dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Ketua DKM An-Nasul Hadi Sawangan, Amat Sairan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Depok atas kepercayaan yang diberikan kepada masjidnya untuk menerima bantuan sapi kurban presiden tahun ini.

“Alhamdulillah, kami ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden dan Pak Wali Kota yang sudah mempercayai masjid kami untuk menjadi penerima manfaat daripada sapi yang diberikan pada tahun ini,” ucap Amat dikutip Jumat (29/5/2026).

Daging kurban yang didapat dari sapi bantuan Presiden Prabowo, diprediksi sekitar 400 kantong yang akan dibagikan ke masyarakat.

“Rencananya 400 kantong dari sini dibagikan ke masyarakat,” terangnya.

Adapun untuk pembagian daging kurban, panitia telah melakukan pendataan bersama para ketua RT agar penyaluran bisa merata kepada warga yang berhak menerima.



“Masjid An-Nasul Hadi terdiri dari lima RT dan semuanya sudah ada daftar nama mustahiknya. Jadi pembagian nanti lebih tertata dan merata,” jelasnya.

Amat mengungkapkan, jumlah hewan kurban warga pada tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.