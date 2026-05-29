PPDB MTsN Pancoran Mas, Kemenag: Hanya Buka Jalur Reguler

jabar.jpnn.com, DEPOK - Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pancoran Mas Kota Depok mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2026/2027.

Pada tahun ajaran ini, sekolah akan menerima siswa baru sebanyak empat rombongan belajar (rombel) atau empat kelas.

Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Plt. Kasi Pendidikan Madrasah menjelaskan, tahapan PPDB akan dimulai dengan sosialisasi pada 2 hingga 15 Juni 2026.

“Untuk penerimaan siswa baru MTsN Pancoran Mas Kota Depok akan dimulai tahun pelajaran 2026/2027 dan akan menerima siswa baru sebanyak empat rombongan belajar atau empat kelas,” ucap Hasan dikutip Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan, pendaftaran akan dibuka pada 15 sampai 19 Juni 2026 secara online melalui sistem yang disiapkan panitia.

Selanjutnya, peserta dapat mencetak kartu tes pada 21 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan Tes Potensi Akademik (TPA) pada 22 Juni 2026.

Adapun tes baca tulis Al-Qur’an (BTQ) dan wawancara akan dilaksanakan pada 23 hingga 24 Juni 2026.

“Pengumuman kelulusan akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2026, kemudian daftar ulang tanggal 29 sampai 30 Juni,” jelasnya.