MMAJ 2026 Siap Digelar, Hadirkan Festival Anime dan Budaya Jepang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Festival budaya pop Jepang, Merah! Merah! Anime Japan!! (MMAJ) Jakarta 2026 bakal digelar di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 30-31 Mei 2026.

Untuk pertama kalinya hadir di Indonesia, MMAJ Jakarta membawa konsep festival anime dan budaya Jepang berskala internasional yang memadukan hiburan, komunitas, hingga kolaborasi industri kreatif lintas negara.

Selama dua hari pelaksanaan, pengunjung akan disuguhkan berbagai program mulai dari konser anisong, pemutaran film anime, workshop interaktif, hingga sesi meet and greet bersama karakter dan talenta Jepang.

Sejumlah pengisi acara yang dipastikan hadir antara lain Yoko Ishida, Shiritsu Ebisu Chugaku, Daruma Rollin, BANBANBAN Sameshima, Hayataku, Shiena Nishizawa, dan Otoha.

Tak hanya menghadirkan hiburan, MMAJ Jakarta 2026 juga membawa sejumlah Intellectual Property (IP) Jepang yang telah memiliki basis penggemar di Indonesia.

Pengunjung dapat menikmati berbagai pengalaman interaktif bersama karakter dan franchise populer seperti Chibi Maruko-chan, Ultraman Omega, Ultraman Tiga, Rooster Fighter, hingga Gunpla.

Salah satu program yang menjadi sorotan ialah Gundam Workshop, di mana pengunjung dapat belajar merakit Gunpla bersama komunitas secara langsung.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang interaktif sekaligus edukatif bagi pencinta budaya pop Jepang di Indonesia.