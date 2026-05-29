Polrestabes Bandung Punya Tim URC, Pemburu Curanmor hingga Begal

Jumat, 29 Mei 2026 – 16:45 WIB
Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi saat meluncurkan Tim Urai Respon Cepat (URC) di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (29/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung di bawah komando baru, Kombes Pol Dedi Supriyadi meluncurkan Tim Unit Respon Cepat (URC) untuk mengurangi potensi kriminalitas.

Dedi mengatakan, dibentuknya Tim URC ialah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Tim ini merupakan gabungan dari tim Prabu, Perintis, dan Unit Resmob.

"Jadi kerjanya tim ini nanti akan dioptimalkan dalam rangka pelayanan lebih kepada pelayanan masyarakat, membuat Kota Bandung ini lebih aman, nyaman, dan kondusif," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Jumat (29/5/2026).

Dia menyebut, tim URC terdiri dari 30 personel terpilih.

Kemampuan yang dimiliki para anggota tim nantinya akan terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, fokus penindakan Tim URC yaitu mengantisipasi kejahatan jalanan seperti Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

"Ini fokusnya kejahatan jalanan yaitu C3 ya, jadi termasuk Curanmor, Curas, Curat, Curanmor," ungkapnya.

Polrestabes Bandung membentuk Tim URC beranggotakan 30 personel untuk patroli 24 jam guna mengantisipasi curanmor, curas, dan curat.
