Wamendag Buka IFBC 2026 Bandung, Dorong UMKM Tembus Pasar Global

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri membuka Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Kamis (29/5/2026).

Pameran peluang usaha terbesar itu digelar hingga 31 Mei 2026 dan menghadirkan ratusan brand franchise serta kemitraan bisnis dari berbagai sektor.

Pembukaan IFBC 2026 turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar.

Baca Juga: DKPP Bandung Temukan Sejumlah Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi

Mengusung tema “Grow Beyond Boundaries”, IFBC 2026 menjadi ajang mempertemukan pelaku usaha, investor, hingga masyarakat yang ingin memulai bisnis.

Dyah Roro, menegaskan pemerintah terus mendorong pertumbuhan kewirausahaan nasional.

“Kementerian Perdagangan juga mendorong usaha di dalam negeri ini bisa dikembangkan dan dibuka di luar negeri,” kata Dyah.

Menurutnya, pemerintah terus membuka akses pasar global bagi pelaku usaha lokal melalui kerja sama dengan berbagai negara.

Indonesia, lanjut dia, juga diperkuat 33 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center untuk mendukung produk lokal menembus pasar internasional.