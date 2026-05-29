JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DKPP Bandung Temukan Sejumlah Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi

DKPP Bandung Temukan Sejumlah Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi

Jumat, 29 Mei 2026 – 14:45 WIB
DKPP Bandung Temukan Sejumlah Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hewan kurban. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim post mortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menemukan sejumlah organ hewan kurban yang harus diafkir atau dibuang karena tidak layak dikonsumsi masyarakat.

Temuan tersebut didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 2.313 ekor hewan kurban hingga Kamis (28/5/2026).

Jumlah itu terdiri dari 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba/kambing yang diperiksa di 288 lokasi.

Baca Juga:

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, hasil pemeriksaan sejauh ini hanya menemukan kasus minor terkait kesehatan dan kelayakan hewan kurban.

Menurutnya, hal itu menunjukan keberhasilan Tim Pemeriksa dalam mendeteksi, memastikan dan memisahkan antara hewan sehat dan hewan yang terindikasi sakit atau tidak layak sebelum Hari Iduladha.

"Hasil pemeriksaan ini memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat dalam membeli dan mengonsumsi daging hewan kurban," kata Gin Gin dalam keterangannya, Jumat (29/5). 

Baca Juga:

Dia menerangkan, petugas post mortem menemukan sejumlah bagian organ yang harus diafkir dan tidak untuk dikonsumsi.

Di antaranya ditemukan cacing hati pada sebagian organ hati dan beberapa bagian paru mengalami kerusakan seperti bercak merah hingga pengerasan organ.

DKPP Kota Bandung menemukan cacing hati dan kerusakan paru pada sebagian hewan kurban hasil pemeriksaan terhadap 2.313 ekor di 288 lokasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   hewan kurban iduladha dkpp kota bandung daging kurban jeroan sapi diafkir cacing hati pemeriksaan daging kurban

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU