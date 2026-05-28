Hari 'Kejepit' Libur Panjang, ASN Pemkot Bandung Diperbolehkan WFH, tetapi dengan Syarat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menyiasati hari 'kejepit' libur Iduladha 1447 HIjriah dan Waisak, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN.

Aturan ini hanya berlaku untuk pegawai negeri yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta agar ASN di bidang pelayanan publik tetap bekerja di kantor atau WFO pada hari Jumat besok.

"Jadi, untuk Jumat memang tetap diselenggarakan WFH, tetapi untuk pelayanan langsung seperti Mal Pelayanan Publik, kantor-kantor pelayanan publik di tingkat Kelurarahan/Kecamatan tetap dibuka seperti biasa, termasuk juga dinas kebersihan dan dinas kesehatan," kata Farhan di Bandung, Kamis (28/5/2026).

Kendati dilakukan WFH, ASN Pemkot Bandung diminta untuk tetap melakukan absen kehadiran secara daring seperti yang sudah berjalan selama ini. Pengawasan penuh pun akan dilakukan Pemkot Bandung.

Di sisi lain, berdasarkan hasil pemantauan pada WFH sebelumnya, ASN cukup tertib mengisi absensi kehadiran. Bahkan, ia mengeklaim tingkat pelanggaran sangat rendah.

"Untuk yang WFH, sistem pengendalian online seperti yang pernah kita lihat sama-sama di sini, itu akan berjalan terus. Sejauh ini tingkat pelanggarannya makin lama, makin rendah," tuturnya.

Menurut Farhan, dalam momentum libur panjang memang banyak pegawai Pemkot Bandung yang turut memanfaatkan untuk keperluan keluarga. Namun, dia mengimbau agar hal tersebut tetap harus izin kepada atasan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).