Sopir Mengantuk, Mobil Pikap Tabrak Tiang Listrik di Depok, 2 Penumpang Terluka

jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil pikap pengangkut barang menabrak tiang listrik di Jalan Haji Dimun, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Kamis (28/5/2026).

Mobil dengan nomor polisi B 9478 EAG, tampak ringsek parah dan kaca mobil hancur.

Akibatnya, dua orang di dalam mobil tersebut mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Salah satu warga, Ramos mengatakan, bahwa awalnya warga mendengar suara benturan yang cukup keras.

“Saya lagi di masjid di atas denger suara kencang banget,” ucapnya di lokasi.

Setelah mendengar suara benturan keras, dirinya bersama warga langsung melihat ke lokasi kejadian.

Dirinya menuturkan, bahwa sopir dan penumpang mengalami luka di kepala, hingga langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga.

“Udah dibawa ke rumah sakit, sopirnya engga sadar, kalau penumpangnya masih sadar, masih respons,” ujarnya.