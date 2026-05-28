JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sopir Mengantuk, Mobil Pikap Tabrak Tiang Listrik di Depok, 2 Penumpang Terluka

Sopir Mengantuk, Mobil Pikap Tabrak Tiang Listrik di Depok, 2 Penumpang Terluka

Kamis, 28 Mei 2026 – 18:50 WIB
Sopir Mengantuk, Mobil Pikap Tabrak Tiang Listrik di Depok, 2 Penumpang Terluka - JPNN.com Jabar
Kondisi mobil ringsek akibat menabrak tiang listrik di Cilodong, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil pikap pengangkut barang menabrak tiang listrik di Jalan Haji Dimun, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Kamis (28/5/2026).

Mobil dengan nomor polisi B 9478 EAG, tampak ringsek parah dan kaca mobil hancur.

Akibatnya, dua orang di dalam mobil tersebut mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Baca Juga:

Salah satu warga, Ramos mengatakan, bahwa awalnya warga mendengar suara benturan yang cukup keras.

“Saya lagi di masjid di atas denger suara kencang banget,” ucapnya di lokasi.

Setelah mendengar suara benturan keras, dirinya bersama warga langsung melihat ke lokasi kejadian.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, bahwa sopir dan penumpang mengalami luka di kepala, hingga langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga.

“Udah dibawa ke rumah sakit, sopirnya engga sadar, kalau penumpangnya masih sadar, masih respons,” ujarnya.

Diduga micro sleep mobil pikap menabrak tiang listrik di Cilodong, mobil ringsek dan dua orang alami luka
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kecelakaan kecelakaan lalu lintas mobil tabrak tiang listrik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU