Pancaroba, Damkar Depok Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Kamis, 28 Mei 2026 – 16:00 WIB
Ilustrasi cuaca ekstrem. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama masa peralihan musim atau pancaroba.

Pasalnya, disaat seperyi ini cuaca ekstrem berpotensi akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Denny Romulo H mengatakan, meski Indonesia mulai memasuki musim kemarau, masyarakat tetap perlu siaga terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.

“Berdasarkan informasi BMKG, masih terdapat potensi cuaca ekstrem dalam kurun waktu sekitar satu bulan ke depan. Karena itu masyarakat harus tetap siap siaga,” ucap Denny dikutip Kamis (28/5/2026).

Dia menjelaskan, BMKG memprediksi peralihan musim hujan menuju kemarau berlangsung sejak April hingga Juni 2026.

Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang, dengan kondisi yang lebih kering dibanding tahun sebelumnya.

Denny juga mengingatkan warga di wilayah rawan banjir dan longsor, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan lebat, angin kencang, maupun potensi pergerakan tanah.

“Yang terpenting masyarakat jangan lengah meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau,” ujarnya.

Damkar Depok mengimbau agar masyarakat tetap waspada selama masa pancaroba yang memicu cuaca ekstrem
