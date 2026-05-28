Geger, Warga Gedebage Temukan Mayat Bayi dengan Tali Ari-ari

Kamis, 28 Mei 2026 – 13:50 WIB
Ilustrasi bayi. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di Sungai Cinambo pada Kamis (28/5/2026).

Bayi tersebut ditemukan dengan kondisi tidak bernapas dan tersangkut di atas batu di aliran sungai.

Kapolsek Gedebage, Kompol Wawan Setiawan mengatakan, penemuan mayat bayi itu pertama kali diketahui warga sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, warga tersebut sedang mencari pasir di sekitar sungai.

"Pada saat saksi (warga) mau nyari pasir, tiba-tiba melihat sosok mayat bayi yang telungkup atau tersangkut di atas batu," kata Wawan saat dikonfirmasi.

Wawan menjelaskan, saksi kemudian mengangkat jasad bayi itu menggunakan bambu untuk memastikan kondisinya.

Setelah dipastikan merupakan mayat bayi laki-laki, saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada warga dan pihak kepolisian.

"Kemudian, ada warga yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedebage," ujarnya.

