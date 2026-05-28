Tragis, Pria 50 Tahun di Bandung Meninggal Seusai Jatuh ke Dalam Sumur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Cikutra atas nama Hendi Suhendi (50 tahun), meninggal dunia setelah dilaporkan terjatuh ke dalam sumur pada Kamis (28/5/2026) pukul 05.00 WIB.

Kabid Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung, Immanuel mengatakan, korban terjatuh saat sedang menimba air di sumur sedalam sekitar 19 meter.

Peristiwa itu pertama kali diketahui setelah terdengar suara benda jatuh dari arah sumur.

"Saat korban sedang menimba air, terdengar suara terjatuh. Saat diperiksa terlihat korban sudah berada di dalam sumur sedalam kurang lebih 19 meter," kata Immanuel saat dikonfirmasi.

Setelah menerima laporan, Damkarmatan Kota Bandung kemudian berangkat menuju lokasi setelah menerima laporan tersebut.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan penanganan.

Immanuel menyebut, sebelum melakukan evakuasi, petugas di lapangan melakukan pengamatan posisi korban. Saat ditemukan, korban berada di bawah permukaan air dan tidak memberikan respons.

"Petugas melakukan pengamatan posisi korban. Tidak ada respon dari korban dan posisi berada di bawah air, bukan di permukaan air," ujarnya.