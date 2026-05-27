Boy Hari Novian: Iduladha Ajarkan Pengorbanan dan Solidaritas Sosial

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Di tengah kehidupan masyarakat yang makin kompetitif dan penuh tekanan sosial, momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dinilai menjadi pengingat penting tentang arti kepedulian dan pengorbanan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat Boy Hari Novian mengatakan, Iduladha tidak semata dimaknai sebagai ritual keagamaan tahunan, tetapi juga refleksi tentang menurunnya sensitivitas sosial di tengah masyarakat modern.

Menurut Boy, semangat kurban seharusnya mampu menghadirkan kembali nilai keikhlasan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, terutama di tengah kondisi sosial yang semakin individualistis.

Baca Juga: Indomobil Emotor Internasional Pamer Motor Listrik Futuristik di Bandung

“Iduladha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang menyembelih ego, keserakahan, dan sifat individualisme dalam diri kita,” kata Boy dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (27/5/2026).

Boy menjelaskan, kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi simbol keteguhan iman sekaligus teladan tentang arti pengorbanan yang dibangun atas dasar cinta dan ketaatan kepada Tuhan.

Nilai tersebut, lanjut Boy, relevan dengan situasi masyarakat saat ini yang kerap dihadapkan pada polarisasi sosial dan melemahnya rasa empati.

Boy juga menyoroti makna sosial dalam pelaksanaan kurban. Menurut dia, distribusi daging kurban bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk nyata pemerataan dan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dalam daging kurban yang dibagikan, ada pesan tentang keadilan sosial dan semangat berbagi,” ujarnya.