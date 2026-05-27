TNGGP Tutup Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Selama Iduladha

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) resmi menutup seluruh jalur pendakian selama dua hari, yakni pada 27 hingga 28 Mei 2026.

Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus menjaga keamanan kawasan konservasi.

Humas Balai Besar TNGGP, Agus Deni, mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan petugas di tiga titik pintu masuk pendakian guna mengantisipasi adanya pendaki ilegal selama masa penutupan.

“Untuk mencegah pendaki ilegal selama penutupan, kami siagakan petugas di setiap jalur pendakian. Ketika ada yang membandel akan diamankan petugas dan dikenakan sanksi,” ujar Agus Deni di Cianjur, Rabu (27/5).

Penutupan jalur pendakian tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Balai Besar TNGGP Nomor 8 Tahun 2026.

Kebijakan itu diterapkan guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan konservasi selama momentum hari besar keagamaan.

Selain menempatkan petugas di jalur pendakian, pihak TNGGP juga melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu pengawasan serta melaporkan apabila menemukan aktivitas pendakian ilegal selama masa penutupan berlangsung.

Agus Deni mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran dari oknum yang menjanjikan akses pendakian selama penutupan.