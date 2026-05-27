Kios Pedagang Pakaian di Pasar Ciroyom Ludes Terbakar

Rabu, 27 Mei 2026 – 16:00 WIB
Kebakaran kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Somantri (69 tahun) dan istrinya, Eti, harus mengikhlaskan kios tempatnya berjualan di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, malam tadi, hangus dilahap Si Jago Merah.

Jongko Somantri menjadi salah satu dari belasan kios yang terbakar di sana.

Pasangan suami istri ini pun di Hari Raya Iduladha 2026 sibuk memilah barang dagangannya yang masih layak untuk dijual dan yang sudah terbakar.

"Kejadiannya jam 12-an (malam), ada yang memberikan informasi bahwa jongko kebakaran. Semalam saya di sini sampai jam 4 Subuh. Tapi, alhamdulillah api berhasil padam pukul 12 lebih oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung," kata Somantri di lokasi, Rabu (27/5/2026).

Somantri bercerita, informasi awal api bersumber dari jongko-jongko yang bangunannya bermaterialkan kayu-kayu.

"Mungkin kalau (jongko) ini kayu bisa habis juga. Ini terkena bagian atap dan dinding menghitam. Kebakaran cepat menyebar meluas karena memang membakar material kayu di sini," ujarnya.

Dia dan istrinya baru bisa membersihkan jongko di pagi hari. Sebab, malam saat kejadian, dirinya belum dapat izin dari petugas pemadam karena khawatir masih ada bangunan yang lapuk atau bara api.

"Semalam belum bisa ke sini. Damkar melarang dan diperbolehkan itu setelah api padam. Tapi, ya Alhamdulillah masih ada barang-barang yang bisa diamankan. Kalau dikisar kerugian bisa mencapai puluhan atau ratusan juta," tuturnya.

