Indomobil Emotor Internasional Pamer Motor Listrik Futuristik di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) terus memperkuat eksistensinya di industri kendaraan listrik nasional.

Kali ini, perusahaan menggelar acara bertajuk 'IM Owners Talk Real Experience' di 23 Paskal Shopping Center, Bandung.

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pengguna motor listrik Indomobil eMotor untuk berbagi pengalaman langsung menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam sesi diskusi interaktif, para pengguna mengungkap berbagai keuntungan menggunakan motor listrik, mulai dari efisiensi biaya operasional, kemudahan penggunaan, hingga dukungan layanan purnajual dan komunitas yang terus berkembang.

Para konsumen juga mengaku merasakan kenyamanan berkendara untuk mobilitas harian di perkotaan. Selain itu, dukungan jaringan dealer dan layanan after sales seperti servis, ketersediaan suku cadang, hingga komunikasi antarpengguna melalui komunitas dinilai semakin memudahkan.

CEO PT Indomobil Emotor Internasional, Pius Wirawan mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendengarkan langsung pengalaman konsumen sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

"Melalui IM Owners Talk Real Experience, kami ingin menghadirkan ruang bagi para pengguna untuk berbagi cerita dan pengalaman nyata menggunakan motor listrik Indomobil eMotor. Kami percaya pengalaman langsung dari pengguna memiliki nilai yang lebih autentik dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kemudahan, efisiensi, serta kenyamanan yang kami hadirkan melalui produk dan layanan kami," kata Pius dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Sementara itu, Marketing Head PT Indomobil Emotor Internasional, Carla Karina menyebut acara tersebut juga menjadi strategi perusahaan untuk menunjukkan bahwa kendaraan listrik kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.