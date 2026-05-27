Supian Suri: Jumlah Hewan Kurban di Depok Capai 29 Ribu Ekor

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri sebut jumlah hewan kurban di Kota Depok pada Iduladha 1447 Hijriah (H) mencapai sekitar 29 ribu ekor.

Diketahui, jumlah tersebut meningkat sekitar lima persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok dan dinyatakan sehat serta layak untuk disembelih.

“Alhamdulillah semua hewan kurban dalam kondisi sehat. Ini menunjukkan semangat berkurban masyarakat Depok yang terus meningkat,” ucapnya.

Dia menjelaskan, distribusi hewan kurban dilakukan secara merata melalui panitia yang dibentuk di lingkungan masyarakat, masjid, maupun organisasi.

Langkah tersebut dilakukan, agar manfaat kurban dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan.

Supian Suri menegaskan, Iduladha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan di tengah masyarakat.

“Semangat berbagi ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan memastikan tidak ada warga yang kekurangan. Kita ingin tidak ada lagi kesenjangan yang tinggi antara yang mampu dan tidak mampu,” terangnya.