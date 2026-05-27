Tokoh Pemuda Depok Irfan Januar Kurbankan 10 Sapi, Termasuk Limosin Berbobot 1,2 Ton

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tokoh pemuda Kota Depok, Irfan Januar, menyalurkan hewan kurban berupa 10 ekor sapi untuk masyarakat di wilayah Depok dan Jakarta dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Salah satu hewan kurban yang menjadi perhatian ialah sapi jenis Limosin dengan bobot mencapai 1,2 ton yang disalurkan di lingkungan tempat tinggalnya di Kampung Ciherang, Kelurahan Sukatani, Kota Depok.

Irfan Januar yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Rapik Karya Mandiri mengatakan kegiatan berkurban telah rutin dilakukannya setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Alhamdulillah setiap tahun saya rutin berkurban sejumlah sapi untuk masyarakat,” ujar Irfan, Rabu (27/5).

Menurut dia, total terdapat 10 ekor sapi yang didistribusikan pada Iduladha tahun ini. Hewan kurban tersebut disalurkan ke sejumlah titik di wilayah Depok dan Jakarta.

“Tahun ini total ada 10 sapi, termasuk jenis Limosin dengan berat 1,2 ton,” katanya.

Ia menjelaskan, hewan kurban tersebut didistribusikan di sejumlah lokasi, mulai dari lingkungan rumah, kantor perusahaan, hingga beberapa wilayah di Jakarta.

“Sepuluh ekor itu tersebar di Pasar Induk, kantor Rapik Karya Mandiri (RKM), Kebon Jeruk, dan di lingkungan rumah,” jelasnya.