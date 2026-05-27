Meski Ada Penyesuaian Jam Operasional, Layanan Biskita Trans Depok Tetap Beroperasi Saat Iduladha

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan transportasi publik Biskita Trans Depok dipastikan tetap beroperasi selama Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah untuk mendukung mobilitas masyarakat di Kota Depok selama masa libur keagamaan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok, Aan Syurahman, mengatakan operasional Biskita Trans Depok tetap berjalan dengan penyesuaian jadwal layanan pada hari raya.

“Pada Hari Raya Iduladha, layanan Biskita Trans Depok tetap beroperasi dengan penyesuaian jam layanan mulai pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB,” ujar Aan.

Selain melakukan penyesuaian jam operasional, Dinas Perhubungan Kota Depok juga menyesuaikan jumlah ritase perjalanan pada koridor Terminal Depok–Stasiun LRT Harjamukti.

Pada hari pelaksanaan Iduladha, jumlah ritase perjalanan dikurangi dari tujuh menjadi enam ritase untuk setiap unit armada.

Meski demikian, Dishub Kota Depok telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat setelah hari raya. Penambahan ritase direncanakan dilakukan pada 28 hingga 29 Mei 2026.

Jumlah perjalanan pada periode tersebut akan ditingkatkan dari tujuh menjadi delapan ritase per unit guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Aan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan tetap mematuhi aturan selama menggunakan layanan transportasi umum.