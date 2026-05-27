Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 Mei 2026, Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,79 Juta

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Rabu, 27 Mei 2026, tercatat masih berada di level tinggi.

Pecahan emas batangan 1 gram dijual seharga Rp2.785.000, atau Rp2.791.963 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain pecahan 1 gram, harga emas batangan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.442.500 atau Rp1.446.106 setelah pajak.

Sementara emas ukuran 2 gram dijual Rp5.510.000 dan ukuran 5 gram mencapai Rp13.700.000.

Untuk ukuran lebih besar, emas batangan 10 gram dipasarkan dengan harga Rp27.345.000, sedangkan pecahan 25 gram mencapai Rp68.237.000. Adapun emas batangan ukuran 100 gram dibanderol Rp272.712.000.

Harga emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat mencapai Rp2.725.600.000 atau Rp2.732.414.000 setelah pajak.

Selain emas reguler, tersedia pula produk emas batangan edisi khusus atau Gift Series. Emas Gift Series ukuran 0,5 gram dijual Rp1.512.500, sedangkan ukuran 1 gram mencapai Rp2.935.000.

Produk emas edisi khusus lainnya, seperti seri Selamat Idulfitri ukuran 5 gram, dipasarkan dengan harga Rp14.673.000.