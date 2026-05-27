Calhaj Asal Karawang Meninggal Dunia di Makkah, Diduga Akibat Serangan Jantung

Rabu, 27 Mei 2026 – 10:00 WIB
Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Makkah.

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Makkah.

Jemaah tersebut diduga meninggal akibat serangan jantung setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit sekitar Masjidil Haram.

Kepala Kementerian Haji dan Umroh Karawang, Rozak, mengatakan jamaah calon haji yang meninggal dunia bernama Prima R Nugraha.

Almarhum merupakan warga Dusun Cicinde III, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang.

Ia tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 04 asal Karawang dan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu malam, 23 Mei 2026.

Menurut Rozak, berdasarkan laporan petugas haji di Tanah Suci, sebelum meninggal dunia korban sempat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat rumah sakit yang berada di sekitar Masjidil Haram.

“Sesuai informasi medis, almarhum mengalami serangan jantung dan wafat di IGD rumah sakit sekitar Masjidil Haram pada Sabtu pukul 23.30 waktu setempat,” ujar Rozak.

Pihak Kementerian Haji dan Umroh Karawang turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya jemaah calon haji tersebut. Rozak berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi musibah itu.

