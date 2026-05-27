Warga Bogor Dapat Bantuan Sapi Kurban Seberat 1,2 Ton dari Presiden Prabowo

jabar.jpnn.com, BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Bogor dalam rangka perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

Menurut Rudy Susmanto, perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat tetap terlihat meskipun di tengah padatnya agenda kenegaraan.

Ia menilai bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian nyata Presiden kepada masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bogor.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan hewan kurban bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Sapi kurban dengan bobot sekitar 1,2 ton tersebut telah diantarkan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Marlin Maisarah.

Hewan kurban itu rencananya akan disembelih usai pelaksanaan Salat Iduladha di Masjid Raya Nurul Waton yang berada di kawasan Stadion Pakansari.

Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih telah melalui pemeriksaan kesehatan.

Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.