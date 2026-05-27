Prakiraan Cuaca Jawa Barat 27 Mei 2026: Hujan Lokal Berpotensi Guyur Bogor hingga Garut pada Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Rabu, 27 Mei 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga dini hari.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pagi hari mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari atau sekitar pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

Sementara itu, kondisi dini hari hingga pagi menjelang pukul 07.00 WIB diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.