Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Dedi Mulyadi Bakal Salat Id di Kota Banjar

Selasa, 26 Mei 2026 – 20:10 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Kota Banjar.

Dedi menyampaikan doa dan ucapan kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang tengah menjalani ibadah wukuf di Arafah menjelang Hari Raya Iduladha. 

Ia berharap, rangkaian ibadah haji yang dijalani para jemaah dapat melahirkan kekuatan spiritual sekaligus kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

"Buat seluruh jemaah haji yang hari ini sedang melaksanakan wukuf di Arafah, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah wukuf di Arafah dan selamat juga menjalankan puasa sunnah Arafah," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, ibadah haji tidak hanya membangun hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat hubungan antarsesama dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Semoga seluruh perjalanan hajinya melahirkan kekuatan spiritualitas dan kekuatan sosialitas yang mampu membangun hubungan yang harmoni antara manusia dengan Allah Sang Pencipta, manusia dan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta," ucapnya.

Pada momentum Iduladha tahun ini, Dedi juga mengumumkan dirinya akan melaksanakan salat Iduladha di Desa Mekarharja, Kota Banjar.

"Saya sampaikan juga kepada warga Mekarharja, Kota Banjar. Saya menjalankan ibadah Salat Iduladha insyaallah besok di Desa Mekarharja, Kota Banjar," ucap dia.

gubernur jawa barat dedi mulyadi jemaah haji salat iduladha kota banjar iduladha 1447 hijriah iduladha 2026 desa mekarharja

