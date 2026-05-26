Kebun Raya Bogor Kembali Menggelar Salat Iduladha, Cek Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor kembali menggelar Salat Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026.

Kegiatan ibadah tahunan tersebut akan berlangsung di area Taman Reinwardt, dekat Ecodome, dengan suasana alam terbuka yang asri dan sejuk.

Pelaksanaan Salat Iduladha di Kebun Raya Bogor telah menjadi agenda rutin setiap tahun dan terbuka bagi masyarakat umum tanpa dipungut biaya tiket masuk.

Pada pelaksanaan tahun ini, Salat Iduladha akan dipimpin oleh Al Ustadz Ahmad Romdhoni, Lc., M.E. sebagai imam. Sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie.

General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya (PT MNR), Zaenal Arifin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosial Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Kifayatul Abidin Kebun Raya Bogor.

“Kegiatan Sholat Idul Adha ini merupakan agenda rutin DKM Masjid Kifayatul Abidin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara pengelola Kebun Raya Bogor dan masyarakat Kota Bogor,” ujar Zaenal, yang juga menjabat Wakil Ketua DKM Masjid Kifayatul Abidin.

Pelaksanaan Sholat Idul Adha dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 08.00 WIB.

Panitia menyediakan akses masuk dan keluar melalui Pintu 3 Kebun Raya Bogor yang berada di seberang Lippo Plaza Keboen Raya Bogor.