Lima Hotel Bintang 5 Terbaik di Bandung untuk Liburan Mewah dan Nyaman, Harga Mulai Rp1 Jutaan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bandung tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata alam dan kuliner, tetapi juga memiliki beragam pilihan hotel mewah dengan fasilitas premium dan lokasi strategis.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman menginap nyaman dan berkelas, sejumlah hotel bintang lima di Kota Kembang menawarkan fasilitas lengkap mulai dari kolam renang outdoor, spa, pusat kebugaran, hingga layanan keluarga dan bisnis.

Berikut lima rekomendasi hotel bintang 5 terbaik di Bandung yang dapat menjadi pilihan untuk liburan maupun perjalanan bisnis.

1. The Gaia Hotel Bandung

Hotel ini menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan dengan rating 9,1 dari ribuan ulasan pengguna. Harga kamar ditawarkan mulai sekitar Rp1,4 jutaan per malam.

The Gaia Hotel Bandung menyediakan berbagai fasilitas premium seperti kolam renang outdoor, spa, sauna, pusat kebugaran, hingga rooftop terrace dan poolside bar.

Selain itu, hotel ini juga ramah keluarga dan penyandang disabilitas. Lokasinya strategis karena dekat dengan kawasan wisata populer seperti Farm House Lembang dan Kampung Gajah Wonderland.

2. Pullman Bandung Grand Central