Jelang Iduladha 1447 H, Pemkot Depok Pastikan Stok Pangan Aman Meski Harga Cabai Naik

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:00 WIB
Ilustrasi kebutuhan bahan pokok, salah satunya bumbu dapur, seperti cabai, bawang dan tomat. Ilustrasi pasar: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, Pemerintah Kota Depok menilai lonjakan tersebut masih dalam batas wajar dan terkendali.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, Widyati Riyandani, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan stok dan harga pangan secara real-time setiap hari, baik di pasar rakyat maupun pasar modern.

“Kalau secara stok insyaallah aman. Kemungkinan ada kenaikan harga, walaupun tidak setinggi pada waktu Hari Raya Idulfitri. Masih terkendali untuk harga-harga tersebut,” ujar Widyati.

Menurut dia, komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan menjelang Iduladha adalah cabai dan bawang merah.

Kenaikan harga kedua komoditas tersebut berada pada kisaran Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram.

Saat ini, harga cabai rawit merah tercatat mencapai sekitar Rp78 ribu per kilogram. Sementara cabai merah keriting dan cabai merah besar berada di kisaran Rp55 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram.

Di sisi lain, harga daging sapi di Kota Depok dinilai masih relatif stabil menjelang Hari Raya Iduladha.

