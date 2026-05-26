SPMB 2026 Kota Depok Resmi Dibuka, Ini Jadwal Lengkapnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan Kota Depok resmi membuka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Tahap prapendaftaran dilaksanakan secara serentak pada 22–23 Mei 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan.

Panitia SPMB Kota Depok 2026/2027, Bahrudin, mengatakan mekanisme pelaksanaan tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya seluruh tahapan dilakukan secara bersamaan, kini sistem pendaftaran dibagi berdasarkan jenjang pendidikan dan jalur seleksi.

“Untuk tahun ini, hanya pra pendaftaran yang dibuka serentak. Sementara tahapan lainnya mengikuti jadwal masing-masing jenjang. Untuk SMP, pendaftaran tahap I dibuka 28 Mei hingga 17 Juni 2026,” ujar Bahrudin.

Jadwal SPMB SMP Kota Depok 2026

Bahrudin menjelaskan, pendaftaran jenjang SMP dibagi dalam beberapa jalur seleksi.

Jalur afirmasi dibuka pada 28–29 Mei 2026. Selanjutnya, jalur prestasi dilaksanakan pada 4–5 Juni 2026.