Viral Pengendara Motor Lawan Arah di Jalan Juanda Depok, Polisi Lakukan Pencarian

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor melaju melawan arah di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, pengendara tersebut terlihat seorang wanita yang mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan cukup tinggi di tengah kondisi lalu lintas yang ramai.

Aksi pengendara itu menuai perhatian warganet karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri.

Baca Juga: Polisi Sebut Sindikat Curanmor Bersenpi di Depok Merupakan Residivis

Menanggapi video viral tersebut, Kepolisian Resor Metro Depok memastikan tengah melakukan penelusuran untuk mencari pengendara motor yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas itu.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan polisi akan memberikan sanksi tilang kepada pelanggar apabila berhasil ditemukan.

“Masih dicari ibu-ibunya, untuk kami kenakan sanksi tilang,” kata Made.

Menurut dia, kendaraan yang digunakan pengendara tersebut diketahui menggunakan pelat nomor kendaraan dari Sumatera Utara dengan kode awal “BK”.

Polisi juga telah berupaya menghubungi nomor telepon yang terdaftar, tetapi hingga kini nomor tersebut tidak aktif.