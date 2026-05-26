Jiwanta Thermal Springs Hadir di Ciwidey, Tawarkan Sensasi Healing Modern di Tengah Alam

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kawasan wisata air panas Cimanggu di Ciwidey kini hadir dengan wajah baru melalui grand opening Jiwanta Thermal Springs Wellness Sanctuary.

Tempat ini merupakan destinasi wellness modern yang memadukan kehangatan alam pegunungan dengan fasilitas relaksasi berkonsep kekinian.

Berlokasi di kawasan sejuk Rancabali, Kabupaten Bandung, Jiwanta diproyeksikan menjadi magnet baru wisata Jawa Barat, terutama bagi wisatawan luar daerah maupun masyarakat lokal yang mencari alternatif destinasi healing saat akhir pekan dan musim libur panjang.

Mengusung tagline Healing Starts Here, Jiwanta Thermal Springs hadir tidak sekadar sebagai tempat berendam air panas, melainkan menawarkan pengalaman relaksasi terpadu di tengah lanskap alam Ciwidey yang masih asri.

Perwakilan Jiwanta Thermal Springs, Muhammad Ashram Shahrivar, mengatakan pihaknya melakukan restorasi besar terhadap kawasan wisata Cimanggu yang selama ini dikenal masyarakat.

Pihaknya kemudian menilai destinasi wisata air itu membutuhkan pembaruan fasilitas dan konsep wisata yang lebih relevan dengan kebutuhan wisatawan masa kini.

Baca Juga: Polisi Sebut Sindikat Curanmor Bersenpi di Depok Merupakan Residivis

"Kami melakukan renovasi total terhadap Cimanggu yang sebelumnya mungkin dari sisi kolam, fasilitas, restoran, area parkir hingga kamar bilas masih belum representatif untuk wisatawan. Sekarang kami hadir dengan wajah baru yang lebih nyaman dan modern," kata Ashram dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, pembaruan tersebut dilakukan untuk menjawab tingginya potensi wisatawan yang datang ke kawasan Bandung Selatan, khususnya Ciwidey, saat akhir pekan maupun musim libur nasional.