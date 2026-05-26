Harga Emas dan Perak Hari Ini 26 Mei 2026, Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,8 Juta

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 26 Mei 2026, tercatat masih berada di level tinggi.

Harga emas ukuran 1 gram mencapai Rp2.798.000, sementara harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.804.995.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dipasarkan dengan harga Rp1.449.000 atau Rp1.452.623 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp13.765.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp27.475.000 sebelum pajak.

Untuk ukuran besar, emas batangan 100 gram dibanderol Rp274.012.000, sedangkan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.738.600.000.

Selain emas reguler, tersedia pula produk khusus seperti Gift Series, Seri Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Harga emas Gift Series ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.948.000 atau Rp2.955.370 setelah pajak.

Adapun emas Batangan Imlek ukuran 88 gram dipasarkan seharga Rp252.921.600 sebelum pajak.