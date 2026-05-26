Pemkab Purwakarta Turunkan Puluhan Petugas Pemeriksa Hewan Kurban

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:00 WIB
Ilustrasi petugas pemeriksa hewan kurban. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menurunkan puluhan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Helmi Setiawan, mengatakan pihaknya telah menerjunkan 11 petugas pemeriksa dan 60 kader Kesehatan Masyarakat Veteriner guna melakukan pengawasan di lapak penjualan hewan kurban serta pasar hewan di wilayah Purwakarta.

“Para petugas bertugas memantau dan memeriksa hewan ternak yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha,” kata Helmi.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban terbebas dari berbagai penyakit, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Ia menyebutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen.

“Kami ingin memastikan daging hewan kurban yang nantinya dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak,” ujarnya.

Helmi juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Masyarakat diminta memperhatikan kondisi fisik hewan secara langsung sebelum melakukan transaksi.

