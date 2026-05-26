Prakiraan Cuaca BMKG 26 Mei 2026: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa siang hingga sore, 26 Mei 2026.

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB secara umum berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan diperkirakan mulai turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Adapun pada Rabu dini hari, 27 Mei 2026 pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius.