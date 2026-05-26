Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 Mei 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Beberapa Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 26 Mei 2026.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di beberapa daerah.

Menurut BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari (07.00 – 13.00 WIB) diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat.

Sementara pada siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Garut.

Pada malam hari (19.00 – 01.00 WIB), kondisi cerah berawan hingga berawan diperkirakan masih mendominasi.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu.

Dini hari (01.00 – 07.00 WIB) diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan 50 – 98 persen. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 – 40 km/jam.