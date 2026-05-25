Kasad Maruli Dampingi Presiden Prabowo Beri Pembekalan bagi Perwira Siswa TNI-Polri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri kegiatan Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk 1.095 Perwira Siswa (Pasis) TNI-Polri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Pasis Sesko TNI, Sespimti Polri, Seskoad, Seskoal, Seskoau, dan Sespimmen Polri Tahun 2026 sebagai bagian dari pembekalan strategis bagi para calon pemimpin TNI dan Polri, dalam menghadapi dinamika tantangan nasional maupun global yang terus berkembang.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi momen bersejarah. Pasalnya, untuk pertama kalinya seorang Presiden RI aktif memberikan kuliah umum secara langsung di lembaga pendidikan pengembangan perwira TNI dan Polri.

Maruli menilai, kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut merupakan sebuah perhatian besar terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin strategis yang profesional, adaptif, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat.

Taklimat Presiden juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara arah kebijakan nasional dengan implementasi tugas di lapangan, sehingga para perwira TNI dan Polri memiliki kesamaan visi dalam mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga stabilitas nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut meresmikan museum dan perpustakaan Seskoad yang telah selesai direnovasi sebagai bagian dari upaya penguatan sarana pendidikan dan pengembangan wawasan kepemimpinan prajurit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, para Kepala Staf Angkatan, pejabat utama TNI-Polri, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. (mar5/jpnn)