Angin Kencang Terjang Rumpin Bogor, 90 Rumah Warga di Desa Tamansari Rusak

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sedikitnya 90 rumah warga di Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang yang terjadi pada Minggu (24/5).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Rumpin.

“Curah hujan tinggi disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap dan genting,” kata Adam, dikutip Senin (25/5).

Ia menjelaskan, rumah yang terdampak berada di Kampung Parakanomas RT 01, RT 02, dan RT 03 RW 01, Desa Tamansari.

Berdasarkan pendataan sementara, dari total 90 rumah terdampak, sebanyak tujuh rumah mengalami rusak sedang dan 83 rumah lainnya mengalami rusak ringan.

Kerusakan sedang meliputi tembok rumah yang ambruk hingga bagian atap rumah yang terbawa angin. Sementara itu, kerusakan ringan didominasi atap dan genting rumah warga yang beterbangan akibat terpaan angin kencang.

Selain kerusakan bangunan, dua keluarga dengan total 10 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat di sekitar lokasi karena kondisi rumah mereka mengalami kerusakan cukup parah pada bagian atap.

BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Sejumlah warga juga mulai melakukan perbaikan rumah secara mandiri.